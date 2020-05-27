Москва, , 17:26 — REGNUM Экономика будущего предполагает значительную роль дистанционной занятости. Как передаёт корресподент ИА REGNUM, об этом 27 мая заявил президент России Владимир Путин на совещании по ситуации на рынке труда.

«Эксперты говорят о том, что экономика будущего, построенная на цифре, в значительной степени будет носить распределённо-сетевой характер, когда многие будут работать дистанционно, в том числе на дому», — заявил Путин.

Уже сейчас дистанционные форматы востребованы молодыми мамами, людьми с ограниченными возможностями, жителями малых городов