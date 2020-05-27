Ново-Огарево, Московская область, , 17:26 — REGNUM Низкое использование земель сельхозназначения, падение и объёмов промышленного производства, снижение темпов строительства — такие проблемы Смоленской области назвал президент Владимир Путин в ходе общения с губернатором Алексеем Островским 27 мая в режиме видеоконференции.

«В сельском хозяйстве неплохой результат, но обрабатывается эффективно только 30% пахотных земель», — обратил внимание Владимир Путин.

Президент также отметил, что в регионе ниже среднероссийских темпы роста промышленного производства, значительно снизились темпы строительства, га также обратил внимание на низкие доходы населения, поинтересовавшись у губернатора, есть ли в регионе крупные инвестпроекты.

Алексей Островский сообщил президенту, что работа по введению в оборот новых сельхозугодий активно ведёт — в планах на ближайшие пять лет введение около 100 тыс. га. Также губернатор рассказал, что большие надежды в регионе возлагают на строительство нового блока Смоленской АЭС, и попросил у президента поддержки в этом вопросе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Владимир Путин поддержал губернатора Смоленской области Алексея Островского в его желании баллотироваться на новый, уже третий срок.

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