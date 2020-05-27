Тбилиси, , 17:25 — REGNUM Сегодня Грузия находится на этапе смягчения ограничений и одновременной адаптации к вирусу, заявил на пленарном заседании парламента Грузии 27 мая премьер-министр Георгий Гахария.

«Главное сейчас — адаптация к жизни в новых условиях. Открыть все можно и за один день, и наши соседи попытались это сделать. Но если за открытием не последует введение соответствующих механизмов контроля, что даст возможность адаптации к вирусу в экономике, в социальной жизни, политической жизни, в приеме туристов, в работе парламента, то все это содержит достаточно большой риск для страны. Поэтому мы говорим, что этап смягчения и адаптации, в котором мы сейчас находимся, является крайне важным. И здесь ответственность лежит, в первую очередь, на правительстве, но также на наших гражданах, парламенте, бизнесе и так далее», — пояснил Гахария.

Напомним, что парламент Грузии 27 мая слушал отчет премьера о работе, проделанной за период действия в стране режима чрезвычайного положения. Этот период был введен в связи с пандемией коронавируса и действовал с 21 марта по 22 мая включительно.