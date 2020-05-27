Вильнюс, , 17:03 — REGNUM Оппозиционные либералы в парламенте Литвы подготовили законопроект, которые призван обязать правительство страны согласовывать карантин и запретить объявлять его или продлевать без благословления парламента, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В проекте указывается, что любое такое решение правительство должно за 10 дней согласовать с парламентом. Это же касается и продления режима карантина.

Либералы отмечают, что бесконтрольное продление карантина нарушают права человека и, возможно, даже конституцию страны.