Минск, , 17:01 — REGNUM Совет Евросоюза принял решение одобрить заключение двух соглашений с Белоруссией — об упрощении визового режима и о реадмиссии. Об этом сегодня, 27 мая проинформировала пресс-служба Совета ЕС.

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В сообщении сказано, что официальный Минск будет уведомлен о заключении этих соглашений, которые вступят в силу в первый день второго месяца после уведомления. «Ожидается, что это наступит 1 июля 2020 года», — отметили в Совете ЕС.

Соглашение об упрощении визового режима позволит снизить стоимость виз ЕС для граждан Белоруссии до 35 евро. Срок действия таких виз ограничен 90 днями в течение любого 180-дневного периода.

Подписанию этого соглашения предшествовал длительный переговорный процесс. МИД Белоруссии был вынужден упростить практику выдачи своих виз и пойти на сотрудничество в вопросах реадмиссии — пресечения нелегальной миграции и приёма незаконно проживающих в ЕС граждан, в том числе граждан Белоруссии и прибывших с белорусской территории иностранцев. Минск также настаивал на обеспечении безопасности своих диппаспортов.

В свою очередь Евросоюз спонсировал строительство в Белоруссии инфраструктуры для нелегальных мигрантов, нацелившихся на территорию Евросоюза. Кроме того, Брюссель был обеспокоен большим количеством запросов граждан Белоруссии, просивших политического убежища на территории ЕС. Минск взял на себя обязательства соблюдать права человека в отношении нелегалов.

Напомним, соглашения об упрощении визового режима и реадмиссии между Белоруссией и Евросоюзом были подписаны в январе. Сейчас виза ЕС обходится гражданам Белоруссии почти в два раза дороже, чем гражданам России. Однако даже таковой воспользоваться нельзя из-за закрытых по причине пандемии границ Евросоюза.

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