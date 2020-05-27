Ново-Огарево, Московская область, , 16:48 — REGNUM Губернатор Смоленской области Алексей Островский попросил президента РФ Владимира Путина поддержать его при выдвижении на третий губернаторский срок. Вопрос обсуждался в ходе беседы президента и губернатора 27 мая в режиме видеоконференции.

«Хотел бы принять участие в выборах, чтобы принять участие в улучшении жизни смолян», — обратился к Путину Алексей Островский.

«Вы и ваша администрации в нынешних условиях действуете достаточно эффективно. В целом вы относитесь к делу очень ответственно, поэтому, безусловно, я буду только приветствовать. Если вы будете выдвигать кандидатуру, но окончательный выбор сделают избиратели», — сказал Путин.

Алексей Островский был назначен на пост губернатора Смоленской области весной 2012 года. В мае 2015 года Островский попросил у президента РФ Владимира Путина провести досрочные выборы главы региона, и в сентябре того же года одержал на них победу, набрав 65% голосов. Второй губернаторский срок Островского истекает в 2020 году, выборы должны состояться в сентябре 2020 года.