Киев, , 16:39 — REGNUM

Если Киев продолжит свою нынешнюю внутреннюю и внешнюю политику, Украина неизбежно потеряет поддержку Западной Европы, ведь чувство самосохранения в западноевропейской элите всё ещё присутствует, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 27 мая, комментируя высказывания посла Украины в Германии Андорея Мельника.

Как сообщалось ранее, Мельник заявил, что призывы некоторых немецких политиков снять санкции с России — это «удар по лицу украинцам», а также «страдающим» жителям Крыма. Посол Украины выступает с подобными выпадами не впервые — ранее он раскритиковал призыв Герхарда Шрёдера о необходимости снять санкции с России: Мельник назвал эти слова Шрёдера «воплями» и «попытками завести пластинку» на тему снятия санкций.

Читайте также: Посол Украины в Германии назвал «пощёчиной» идею снять санкции с РФ

«В настоящее время украинцы играют на соучастии ФРГ и Франции в осуществлении государственного переворота 2014 года, однако переворот переворотом, но политика Киева уже седьмой год остаётся вредоносной для Европы. Это долго. Это сложно терпеть.

Европейцы пока терпят, но терпеть ещё и поучения от Киева — это слишком. В наших интересах, чтобы украинские политики и дипломаты это как можно дольше отказывались понимать, чтобы они чаще употребляли в адрес европейских политиков слова типа «вопли», «попытки завести свою пластинку» и другие подобного рода.

Одним словом, если Киев продолжит свою нынешнюю внутреннюю и внешнюю политику, а он её продолжит, Украина неизбежно потеряет поддержку Западной Европы — всё-таки чувство самосохранения в западноевропейской элите всё ещё присутствует. Эта поддержка и сегодня уже не безусловна. Так что, говоря о «несокрушимости» поддержки Запада, посол Мельник выдаёт желаемое за действительное.