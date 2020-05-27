Кострома, , 16:32 — REGNUM Костромичи возмутились рекламой праймериз «Единой России», размещённой на столбах и остановках общественного транспорта — передаёт корреспондент ИА REGNUM. Листовки, агитирующие «доверить выбор людям» были замечены на улице Голубкова, Северной Правды и Нижней Дебре в областном центре.

Агитация на столбах Фото: GarbageMan

«Незаконную рекламу я видел на столбах и остановках, часть листовок была приклеена к информационному стенду, куда вкладывают афиши. Считаю неправильным любую расклейку вне досок объявлений. Исключением может быть поиск пропавших животных, людей и вещей. Весьма странная политика, учитывая, что в прошлом году «Молодая Гвардия Единой России» боролась с незаконной расклейкой объявлений», — рассказал ИА REGNUM костромской экоактивист, автор проекта «GarbageMan» Сергей.

Отметим, что размещение информационных материалов подобным образом не согласуется с правилами благоустройства города Костромы. Согласно им, расклейка газет, афиш, плакатов и других объявлений возможна только в специально отведённых для этого местах. За подобные вещи в региональном кодексе административных правонарушений предусмотрены штрафы.

«Если это нарушение, нарушение надо пресекать. Как любой законопослушный гражданин я считаю, что вор должен сидеть в тюрьме, а нарушитель должен нести ответственность», — пояснил свою позицию по вопросу заместитель секретаря Костромского Регионального отделения Партии «Единая Россия» по агитационно-пропагандистскому направлению и кадровому резерву Владимир Внуков.

Предварительное голосование «Единой России» в электронной форме было запущено в полночь 25 мая. Завершится процедура 31 мая. Объявят результаты дистанционного голосования не позднее 2 июня 2020 года.