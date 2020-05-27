Рига, , 16:31 — REGNUM В Латвии в 2021 г. повысят зарплаты медикам на 20%. Об этом сообщил премьер-министр страны Кришьянис Кариньш в интервью программе Латвийского радио «Перекрёсток».

»Здравоохранение не бывает бесплатным, ему нужны средства, чтобы они были всем пропорционально необходимо платить налоги. Мы говорим об одновременном решении вопроса зарплат для учителей и медиков», — сказал Кариньш.

Однако, 20-процентную прибавку премьер-министр страны пообещал именно медикам.

Как передавало ИА REGNUM, с 13 марта по 12 мая в Латвии из-за пандемии коронавируса был введен режим чрезвычайной ситуации. 7 мая режим ЧС в стране был продлён до 9 июня с рядом смягчений.