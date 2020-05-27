Москва, , 16:13 — REGNUM Команда мэра Сергея Собянина смогла эффективно ответить на угрозы эпидемии коронавируса. Как передаёт корресподент ИА REGNUM, об этом 27 мая заявил президент России Владимир Путин на встрече с мэром Москвы Сергеем Собяниным.

«В целом работа и ваша, и всей вашей команды… конечно, всё было, все видели, здесь сбои неизбежны мелкие, но в целом работа была очень ответственной. Она была целенаправленной, взвешенной, каждый шаг продумывался», — заявил Путин.

По его словам, ситуация в Москве, как и в целом по стране, стабилизируется.

«Что очень важно — вы действовали на опережение и не теряли времени. И то, что в Москве создан запас, задел — это чрезвычайно важно, это дало нам возможность не только снижать напряжение, но и возможность своевременно открыть базовые отрасли», — подчеркнул он.