Москва, , 16:00 — REGNUM Американцы переносят свои биологические лаборатории на территории стран с ослабленной политической ответственностью, считает политолог Алексей Мухин. Об этом он заявил 27 мая в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Каждая лаборатория, находящаяся на территории США, допускала утечки, — сказал он. — Лаборатории переносились на территорию стран с ослабленной политической ответственностью. [Американцам] необходимо окружить Россию базами и биолабораториями. Есть страны, которые делают это под принуждением. Я имею в виду Грузию и Украину. Они первые сломались. Есть страны, которые делают это за деньги. Я имею в виду Армению, Азербайджан, Казахстан. Те страны, которые мы считаем союзниками. Утечки, спонтанные вспышки разных странных тропических болезней зафиксированы как раз рядом с расположением этих баз».

Кроме того, как подчеркнул Алексей Мухин, есть еще и передвижные биолаборатории, где идёт сбор биоматериала.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов заявил, что США не дают международному сообществу наладить контроль над биологическим оружием.