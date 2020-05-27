Париж, , 16:00 — REGNUM Правительство Франции отменило положение, разрешающие назначать гидроксихлорохин для лечения больных с COVID-19 в больницах страны за исключением клинических испытаний, передает BFM TV.

Известно, что с конца марта гидроксихлорохин, полученный из противомалярийного препарата хлорохин, мог назначаться тяжело больным пациентам в качестве исключения по коллективному решению врачей. Больше препарат не может применяться во Франции для лечения COVID-19.

Ранее Высший совет общественного здравоохранения, к которому обратилось министерство здравоохранения Франции, рекомендовал «не использовать гидроксихлорохин в лечении больных с COVID-19» вне клинических испытаний, отдельно или в сочетании к антибиотиками.

Со своей стороны, агентство по лекарственным средствам «инициировало» процедуру приостановки «в качестве меры предосторожности» клинических испытаний, оценивающих гидроксихлорохин у пациентов с COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, в исследовании, опубликованном в британском медицинском журнале The Lancet, приводятся данные о 96 000 пациентов и рекомендуется не назначать хлорохин из-за увеличения риска смерти и сердечной аритмии.

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