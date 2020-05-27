Киев, , 15:45 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости возобновления работы в организации ГУАМ (политическое объедение, в котором участвуют Грузия, Молдавия, Азербайджан и Украина).

Данный вопрос стал одной из главных тем телефонного разговора Зеленского с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, который состоялся сегодня, 27 мая, передает корреспондент ИА REGNUM.

Как отмечает пресс-служба офиса президента Украины, Зеленский считает, что ГУАМ можно сделать «серьезным союзом» и объединением для обсуждения важных торгово-экономических вопросов.

«Нам нужно вдохнуть новую жизнь в эту организацию», — подчеркнул президент Украины.

Пресс-служба Зеленского не уточняет, что заявил в ответ на этот предложение глава Азербайджана.

ИА REGNUM напоминает, что ГУАМ — региональная организация «за демократию и экономическое развитие», формально была создана еще в 1997 году, однако реально проект «ожил» после прихода ко власти на Украине Виктора Ющенко. В 2006 году вКиевесостоялся первый саммит ГУАМ, на котором фактически открыто была обозначена антироссийская суть этого проекта. В 2010 году началось резкое снижение интереса к проекту, когда о нем критически высказались на тот момент президенты Украины Виктор Янукович и Молдавии Владимир Воронин.