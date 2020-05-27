Париж, , 15:41 — REGNUM Через несколько дней после того, как премьер-министр Франции Эдуар Филипп объявил о проведении второго тура муниципальных выборов 28 мая, глава МВД страны Кристоф Кастанер назвал дату начала предвыборной кампании, передает BFM TV.

«В 5000 коммунах 16 миллионов избирателей не смогли избрать своего мэра, необходимо было действовать по этому вопросу», — пояснил глава МВД Франции.

Кристоф Кастанер также объявил о начале подачи заявок.

«Подача заявок будет открыта с 29 мая по 18 июня. Кампания начнется 15 июня», — объявил министр внутренних дел Франции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МВД Франциизаявил, что готов изучить возможность организации голосования по почте во время второго тура муниципальных выборов.

Читайте ранее в этом сюжете: Власти Франции изучат возможность организации голосования по почте