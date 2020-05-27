Берлин, , 15:38 — REGNUM Сегодня не подходящее время для раскручивания санкций против газопровода «Северный поток — 2». Об этом 27 мая заявил официальный представитель МИД Германии Мария Адебар на брифинге.

Вместе с тем с вопросом о прогрессе в строительстве газопровода она посоветовала обратиться в компанию. Представитель МИД также прокомментировала новые возможные санкции против проекта.

«С нашей точки зрения, сейчас неподходящее время раскручивать эскалацию и угрожать дальнейшими санкциями, перед нами другие проблемы», — сказала Адебар.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 мая посол США в Германии Ричарда Гренелл заявил, что Конгресс планирует ввести новые санкции против проекта «Северный поток —2». По его словам, обе партии в США поддерживают новые ограничения и законопроект может пройти быстро, несмотря на предвыборную гонку.

Читайте также: Фиаско попыток остановить «Северный поток — 2» скажется на выборах в США