Москва, , 15:27 — REGNUM Законопроект об отчетности государственных корпораций перед Госдумой и Совфедом внес в нижнюю палату парламента лидер «Справедливой России» Сергей Миронов, передает корреспондент ИА REGNUM 27 мая.

Законопроект касается Агентства по страхованию вкладов (АСВ), Банка развития (Внешэкономбанк), Ростехнологии, Росатома, Росавтодора, Роскосмоса.

«Это ключевые в своих сферах структуры, которые выполняют задачи общефедерального масштаба. Совершенно правильно, что они обязаны отчитываться перед правительством. Но мы считаем, что этого недостаточно. Они должны отчитываться и перед народом в лице его представителей — депутатов Госдумы и членов Совета Федерации», — сказал Миронов.