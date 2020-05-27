Москва, , 15:27 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект, меняющий статус национального центра управления в кризисных ситуациях, передает корреспондент ИА REGNUM 27 мая.

Национальный центр управления в кризисных ситуациях будет являться структурным подразделением МЧС России в качестве органа повседневного управления единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также повседневного управления, обеспечивающего координацию деятельности органов управления гражданской обороны и сил гражданской обороны, управление силами и средствами гражданской обороны, организацию информационного взаимодействия соответствующих органов и организаций при решении задач в области гражданской обороны.

Сейчас национальный центр управления в кризисных ситуациях подведомственен МЧС.