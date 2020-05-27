Ковров, Владимирская область, , 15:26 — REGNUM Во Владимирской области Юрий Морозов подал заявление об отставке, сообщил портал «ПроВладимир» со ссылкой на собственные источники.

Ковров оказался в центре скандала из-за оптимизации муниципальных учреждений, которую запланировала администрация города. Морозов 18 мая уволил директоров семи школ искусств и домов культуры, чтобы впоследствии объединить учреждения и поручить руководство всего двум директорам. Решение вызвало бурную реакцию общественности, но ни она, ни уговоры региональных властей изменить ситуацию не помогли: градоначальник не согласился отменить решение, заявив, что сокращение числа руководителей в сфере культуры было запланировано и состоялось бы вне зависимости от эпидемии коронавируса.

За этим последовало такое же массовое увольнение руководителей спортивных учреждений, однако главе профильного регионального департамента удалось договориться с Морозовым и отменить решение.

Региональное отделение «Единой России» также осудило действия мэра: его обвинили в «политической незрелости», «недальновидности» и «слишком большом самомнении» и потребовали восстановить всех уволенных директоров. Прокуратура начала разбираться в законности решения мэра, а общественники — публиковать петиции и обращения.

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