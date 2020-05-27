Москва, , 15:22 — REGNUM В Госдуме видят опасность в законе, дающем возможности мигрантам селить в своем жилье всех своих родственников, желающих поселиться в России, передает корреспондент ИА REGNUM 27 мая.

«Мы открываем не только окна, но и форточки. Почему мы не устанавливаем ни имущественного ценза, ни наличие профессии… Для кого нужен этот проходной двор?» — возмущен депутат Госдумы от «Справедливой России» Олег Нилов.

Он призвал не делать из России страну, в которую соотечественники не хотят возвращаться.

Мигранты смогут выступать в качестве принимающей стороны. Приглашать в страну смогут имеющие в собственности жилое помещение на территории Российской Федерации и предоставившие в соответствии с законодательством Российской Федерации данное жилое помещение в пользование для фактического проживания иностранному гражданину или лицу без гражданства. Подавать уведомление можно в электронной форме.

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