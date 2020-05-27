Минск, , 15:21 — REGNUM Совмин Белоруссии постановил с 1 июня повысить экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза. Решение закреплено в постановлении СМ РБ № 316 от 26 мая.

Читайте новости сюжета: Нефтяная отрасль Белоруссии

Новая ставка экспортной пошлины на сырую нефть составит $8,3 за 1 т (ранее — $6,8), на прямогонный бензин — $4,5 (ранее — $3,7). На товарные бензины, легкие и средние дистилляты пошлины повышены с $2 до $2,4 за тонну, и такая же пошлина установлена в отношении дизельного топлива, бензола, толуола, ксилолов, смазочных и прочих масел.

До этого, 1 мая ставки вывозных таможенных пошлин в отношении сырой нефти и отдельных категорий товаров, выработанных из нефти, были понижены.

Читайте также новости сюжета: Нефтегазовый конфликт России и Белоруссии

Глава белорусского совмина «выразил признательность российской стороне за оперативное реагирование на обращения белорусских партнёров, в том числе относительно поставок продовольственных товаров».