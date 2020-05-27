Москва, , 15:20 — REGNUM Госдума во втором и в третьем чтениях приняла закон, упрощающий контроль за въездом в Россию мигрантов, передает корреспондент ИА REGNUM 27 мая.

Мигранты смогут выступать в качестве принимающей стороны. Приглашать в страну смогут имеющие в собственности жилое помещение на территории Российской Федерации и предоставившие в соответствии с законодательством Российской Федерации данное жилое помещение в пользование для фактического проживания иностранному гражданину или лицу без гражданства.

Речь идет не только о высококвалифицированных специалистах, как предполагалось в первоначальной редакции, а о всех трудовых мигрантах, имеющих недвижимость.

Подавать уведомление можно в электронной форме.

Иностранные граждане — участники Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и члены их семей, переселяющиеся совместно с ними в Российскую Федерацию, освобождаются от обязанности становиться на учет на срок до 30 дней. Если они остаются в стране дольше, то обязаны пройти все процедуры в срок, не превышающий семи рабочих дней.

Если иностранный гражданин намерен поселиться в доме или квартире гражданина РФ, то иностранный гражданин обязан лично уведомить орган миграционного учета о своем прибытии в место пребывания.

«В этом случае для постановки на учет по месту пребывания такой иностранный гражданин к уведомлению о своем прибытии в место пребывания дополнительно прилагает нотариально удостоверенное согласие принимающей стороны на фактическое проживание (нахождение) у нее иностранного гражданина», — говорится в законе.

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