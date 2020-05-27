Москва, , 15:21 — REGNUM На летние месяцы намечено проведение традиционных совещаний у президента РФ Владимира Путина по оборонной тематике. Они планируются в Сочи с учётом обстановки по коронавирусу, сообщил 27 мая журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, совещания намечены на лето, более точных сроков пока нет. Песков добавил, что совещания подразумевают участие многих представителей руководства Вооружёнными силами РФ, а также предприятиями ОПК. Эпидемиологическая ситуация, безусловно, будет принята во внимание.

Как сообщало ИА REGNUM, предыдущие такие совещания проходили в Сочи в начале декабря 2019 года. Как правило, они проходят ежегодно весной и осенью. В 2019 году Путин лично посещал оборонные предприятия и наблюдал за ходом работ.