Москва, , 15:15 — REGNUM Кремль принял решение о переносе саммитов в рамках БРИКС и ШОС с июля 2020 года на более поздние сроки. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«С учётом пандемии коронавируса в мире и связанных с ней временных ограничительных мер Организационным комитетом по подготовке и обеспечению председательства Российской Федерации в ШОС в 2019—2020 гг. и БРИКС в 2020 г. принято решение о переносе на более поздний срок ранее запланированных на 21−23 июля 2020 г. в Санкт-Петербурге встречи лидеров стран БРИКС и заседания Совета глав государств-членов ШОС», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что решение о новых датах саммитов будет приниматься, исходя из развития эпидемиологических ситуаций в России и в мире в целом.