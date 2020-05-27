Москва, , 15:15 — REGNUM Решений о дате проведения голосование по поправкам к Конституции России пока не принималось, заявил 27 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет, никаких решений на этот счет не принималось», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замруководителя Центральной избирательной комиссии РФ Николай Булаев заявил, что дату всенародного голосования по поправкам к Конституции России назовет российский лидер Владимир Путин.

Позднее в российских СМИ появилась информация, согласно которой день голосования может быть назначен на 24 июня.

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