Минск, , 15:09 — REGNUM Главы правительств России и Белоруссии обменялись тёплыми поздравлениями в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне, отметив особое значение этого праздника — общего для братских народов Союзного государства. Они также обсудили интеграцию союзную интеграцию и вопросы нефтегазовой сферы.

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«Михаил Мишустин и Сергей Румас высказались за дальнейшее углубление интеграции в рамках Союзного государства, создание максимально благоприятных условий для двустороннего экономического сотрудничества и повышения благосостояния граждан России и Белоруссии», — сказано в опубликованном 27 мая официальном сообщении пресс-службы правительства РФ.

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В ходе состоявшихся телефонных переговоров премьер-министры обсудили широкий круг актуальных вопросов российско-белорусского торгово-экономического взаимодействия. Особое внимание они обратили на меры по борьбе с коронавирусной инфекцией.

«При обсуждении тематики энергетического сотрудничества Михаил Мишустин подчеркнул важность чёткого выполнения двусторонних договорённостей, определяющих параметры взаимодействия в нефтегазовой сфере. В качестве позитивного примера был отмечен проект сооружения Белорусской АЭС по российским технологиям. Главы правительств условились продолжить обсуждение энергетической тематики по линии заинтересованных ведомств и организаций», — проинформировала пресс-служба правительства РФ.

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Глава белорусского совмина «выразил признательность российской стороне за оперативное реагирование на обращения белорусских партнёров, в том числе относительно поставок продовольственных товаров».

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