Москва, , 15:07 — REGNUM Госдума во втором чтении и в третьем приняла закон о возможной блокировке мобильных приложений с пиратским контентом, передает корреспондент ИА REGNUM 27 мая. Принят смягченный вариант.

После получения обращения правообладателя о блокировке на основании вступившего в законную силу решения суда Роскомнадзор в течение трех рабочих дней определяет владельца приложения, а также владельца информационного ресурса, на котором размещено программное приложение.

После этого ведомство направляет владельцу информационного ресурса, на котором размещено программное приложение, в электронном виде уведомление с требованием принять меры по ограничению доступа к таким объектам или к информации.

У владельца информресурса есть один рабочий день с момента получения уведомления от Роскомнадзора, чтобы проинформировать об этом владельца приложения и сообщить о необходимости незамедлительно ограничить доступ к объектам авторских и смежных прав или к информации, необходимой для их получения с использованием Сети.

Владелец приложения в течение одного рабочего дня обязан ограничить доступ к объекту, в случае если он этого не сделает, владелец информационного ресурса, на котором размещено программное приложение, обязан ограничить доступ к программному приложению.

Если владелец информационного ресурса не ограничил доступ к программному приложению, операторам связи направляется информация, необходимая для принятия мер по ограничению доступа к приложению.

Закон вступает в силу с 1 октября 2020 года.