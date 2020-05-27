Москва, 27 мая 2020, 15:05 — REGNUM Госдума во втором чтении и в третьем приняла закон, которым сироты будут считаться находящимися в трудной жизненной ситуации, передает корреспондент ИА REGNUM 27 мая.
Дети-сироты включаются в перечень категорий детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей полагает, что внесение изменений позволит установить социальные гарантии и меры социальной поддержки для всех детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, включая лиц в возрасте до 18 лет, у которых умерли оба или единственный родитель.