Москва, , 15:03 — REGNUM По итогам предварительного голосования «Единая Россия» должна продемонстрировать серьезное обновление кандидатов, а также точки роста конкуренции. Об этом генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов заявил во время онлайн-конференции, посвященной ходу предварительного голосования «Единой России». Политолог прокомментировал данные об участниках предварительного голосования — среди них 80% ранее в процедуре не участвовали.

«Предварительное голосование вовлекло новых людей в процесс — представителей волонтерских групп и сообществ, медиков. При этом процедура отражает интересы традиционных для «Единой России» групп», — отметил Дмитрий Орлов.

Эксперт подчеркнул, что партии необходимо усилить высокий уровень конкуренции в рамках предварительного голосования — сейчас он составляет порядка пяти человек на место, однако, по мнению, Дмитрия Орлова, он должен стать еще выше.

«По итогам предварительного голосования «Единая Россия» должна продемонстрировать серьезное обновление кандидатов. И оно должно быть реальным», — резюмировал политолог.