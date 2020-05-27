Киев, 27 мая 2020, 15:04 — REGNUM Украина не даст в обиду своего посла, написал заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар 27 мая на своей странице в социально сети Facebook.
По его мнению, комментарий бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера относительно посла Украины Андрея Мельника демонстрирует смысл поговорки «с кем поведёшься, от того и наберёшься».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Шрёдер заявил, что его высказывания об антироссийских санкциях критикует «какой-то карлик с Украины», имея в виду украинского посла в Германии.
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