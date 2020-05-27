Киев, , 15:01 — REGNUM На Украине сегодня, 27 мая, эксперты продолжают обсуждать конфликт в музее Ивана Гончара, случившийся накануне, когда силовики из Государственного бюро расследований пытались вручить повестку экс-президенту страны Петру Порошенко.

ИА REGNUM напоминает, что 26 мая Порошенко открыл своих выставку этих картин, обстоятельства приобретения и доставки в страну которых изучают силовики. В свою очередь, в Госбюро расследований заявили, что их сотрудники пришли в музей, чтобы вручить повестку на допрос Порошенкои провести следственные действия. Поскольку им «препятствовали в этом администрация музея и другие лица», в ГБР задействовали спецназ. В ведомстве подчеркнули, что Порошенко неоднократно вызывали на допрос, но он ни разу не явился.

Политолог Михаил Павлив обращает внимание на картины, вокруг которых идет конфликт:

«Перечень картин из личной коллекции Порошенко, если он действительно отражает эстетические вкусы бывшего президента, говорит о том, что Петр Алексеевич в культурном плане абсолютно русский человек. А вся эта скотская «армавира» (намек на предвыборный слоган Порошенко «Армия, мова, вира» — ред.) — это от того, что он предельно циничное, и бессовестное животное», — заявил эксперт.

Папвлив уточняет, что речь о полотнах Айвазовского, Сурикова, Репина, Левитана, Коровина, Бенуа, Клевера, Глазунова, Клодта, Верещагина и др. — всего в деле, согласно показаниям силовиков, фигурируют 43 картины.