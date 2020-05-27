Москва, , 14:59 — REGNUM В администрации президента РФ знают об иске бывшего губернатора Чувашии Михаила Игнатьева, который пытается оспорить указ главы государства о его досрочной отставке с занимаемой должности, однако этот вопрос не является главным для Кремля. Об этом сегодня, 27 мая, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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Он уточнил, что об этом в Кремле узнали «из сообщений СМИ». При этом Песков добавил, что ему неизвестно, получали ли в администрации президента РФ какие-то документы, касающиеся иска Игнатьева. От каких-либо комментариев по этому вопросу официальный представитель Кремля отказался.

«Пока это не наш вопрос, я его никак не комментирую», — заявил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, после очередного скандала с участием главы Чувашии Михаила Игнатьева президент РФ Владимир Путин 29 января 2020 года подписал указ об отставке губернатора республики с занимаемого поста «в связи с утратой доверия». Ранее Игнатьев был исключён из партии «Единая Россия».

Не согласившись с таким решением главы государства, Игнатьев подал в Верховный суд иск, в котором ответчиком выступает российский лидер Владимир Путин. Бывший глава региона намерен оспорить свою досрочную отставку. Рассмотрение иска назначено на 30 июня.

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