Москва, , 14:54 — REGNUM Военные совещание с участием президента России Владимира Путина планируется провести летом, заявил 27 мая пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Они (совещания по ВПК) планируются этим летом», — сказал Представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, сроки будут уточняться также с учетом того, что совещания подразумевают участие значительного количества представителей руководства как вооруженных сил, так и оборонно-промышленного комплекса и руководства правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин сам принимает решение, с кем встретиться лично, а с кем — дистанционно.

По словам представителя Кремля, если контакты были более интенсивные, то тогда предпочтительнее дистанционный формат. Если график был более изолированный — то это дает возможность после соответствующего тестирования проводить личные встречи.

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