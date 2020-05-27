Киев, , 14:51 — REGNUM Закон о функционировании государственного языка на Украине нужно менять, заявил спикер Верховной рады Дмитрий Разумков 27 мая в интервью изданию «Главком».

Политик считает, что закон создал проблему языковых квот на телевидении, которые не учитывают интересы всех жителей Украины, которые говорят на разных языках. В то же время он отметил, что в парламентской повестке дня на ближайшие недели рассмотрение изменений языкового закона отсутствует.

Разумков рассказал, что в партии «Слуга народа» есть разные мнения относительно этого закона, однако большинство членов фракции — центристы. В чём состоит центристская позиция, он не уточнил.

Напомним, ранее вопрос языковых квот обсуждался на пресс-конференции президента Украины Владимира Зеленского.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины возмутился тем, что украинские СМИ не перевыполняют квоты на государственный язык, а строго их соблюдают.

Читайте также: Украинские чиновники возмутились строгим соблюдением языковых квот