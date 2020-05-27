Варшава, , 14:49 — REGNUM Решение об отмене очередных ограничений карантинного характера, связанных с пандемией коронавируса, приняли власти Польши. Об этом рассказал 27 мая глава польского правительства Матеуш Моравецкий на пресс-конференции в Варшаве.

«С 6 июня разрешается открыть кинотеатры, бассейны, филармонии», — заявил он.

Также глава польского правительства указал, что при этом дискотеки и клубы будут пока закрыты.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Матеуш Моравецкий рассказал, что с 30 мая ношение защитной маски на улице станет необязательным при условии соблюдения социальной дистанции в два метра и что с этой же даты отменяется ограничение на количество посещающих магазины.