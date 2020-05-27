Москва, , 14:41 — REGNUM Госдума во втором чтении и в третьем приняла закон, расширяющий доступ к преподаванию, передает корреспондент ИА REGNUM 27 мая.

Прежде всего, исключается требование о наличии среднего профессионального образования или высшего образования для педагогических работников, принятых на работу до дня вступления в силу закона «Об образовании в Российской Федерации», подлежащих аттестации и признанных аттестационной комиссией соответствующими занимаемой должности.

Также разрешается преподавать в школах студентам педагогических вузов, успешно прошедших промежуточную аттестацию не менее чем за три года обучения.

Преподавать в кружках и секциях смогут студенты по профильным направлениям, успешно прошедшие промежуточную аттестацию не менее чем за два года обучения. При этом соответствие образовательной программы высшего образования направленности дополнительной общеобразовательной программы определяется работодателем.

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