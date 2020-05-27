Москва, , 14:33 — REGNUM Госдума ратифицировала договор между Российской Федерацией и Камбоджей о взаимной правовой помощи по уголовным делам, передает корреспондент ИА REGNUM 27 мая.

Стороны обязуются по соответствующему запросу оказывать друг другу правовую помощь в расследовании, судебном разбирательстве или иных процессуальных действиях, связанных с уголовными делами.

Документом определяются условия, при которых осуществляется правовая помощь, виды и объем оказываемой правовой помощи, устанавливаются требования к форме и содержанию запроса об оказании правовой помощи, порядок исполнения такого запроса.

В правовой помощи может быть отказано, если исполнение запроса может нанести ущерб суверенитету, безопасности, публичному порядку или иным существенным интересам запрашиваемой стороны.

Предусматривается, что лицо, явившееся по вызову в компетентный орган запрашивающей стороны, не может быть подвергнуто уголовной ответственности, взято под стражу или подвергнуто ограничению свободы на территории этой стороны за деяние, совершенное до его въезда на территорию запрашивающей стороны.

Договор подписан в Пномпене 26 сентября 2019 года.

Аналогичный договор готовится, в частности, с Сингапуром уточнили в российском Минюсте.