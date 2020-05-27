Киев, , 14:32 — REGNUM Посольство США на Украине готово продолжать сотрудничать с правительством Украины в сфере укрепления Национальной службы здоровья (НСЗУ), сказано 27 мая на официальной странице посольства в социальной сети Facebook.

«Независимая и профессиональная Национальная служба здоровья Украины имеет решающее значение в обеспечении доступа украинцев к современной и эффективной медицине. Мы готовы продолжать партнёрство с правительством Украины для укрепления независимости таких институтов, как НСЗУ», — сказано в сообщении.

Национальная служба здравоохранения Украины была создана в 2017 году. Она занимается распределением бюджетных денег в сфере здравоохранения.

Отметим, 22 мая 2020 года правительство Украины объявило конкурс на должность главы НСЗУ. Крайний срок подачи документов — 27 мая.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутаты парламентской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) подали жалобу в ООН на незаконную работу американских военных лабораторий на территории Украины.

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