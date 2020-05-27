Джакарта, , 14:04 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди провела телефонный разговор со своим американским коллегой Майком Помпео, сообщает Sindonews.

Стороны обсудили ситуацию в Палестине и Афганистане.

В ходе разговора министр иностранных дел Индонезии подтвердила основную позицию страны в соответствии с конституционным мандатом продолжать поощрять и поддерживать борьбу палестинского народа на основе решения о создании двух государств.

Что касается проблемы Афганистана, Ретно Марсуди подчеркнула важность недавних событий, а именно соглашения о прекращении огня в стране в связи с празднованием мусульманского праздника Ид аль-Фитр.

Глава МИД Индонезии также подчеркнула важность того, чтобы руководство США продолжало продвигать мирный процесс в Афганистане.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Индонезии сделала совместное заявление с главами МИД Германии, Норвегии, Узбекистана и Катара о перемирии в Афганистане в день празднования Ид-аль-Фитр.

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