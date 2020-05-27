Новосибирск, , 13:59 — REGNUM Мэрия Новосибирска обратилась к горожанам с просьбой сообщать о массовых мероприятиях во время режима самоизоляции.

Напомним, ранее в двух районах города одновременно прошли массовые вечеринки с участием около 300 человек. Мероприятиями заинтересовались СКР и прокуратура.

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«Если вы обладаете информацией о событиях, где планируется массовое присутствие горожан и существует потенциальная угроза нарушения мер профилактики коронавируса, вы можете сообщить об этом по телефону социальной справочной службы: 375−87−87 или в официальной группе мэрии Новосибирска в социальной сети «Вконтакте», — уточняется в сообщении. — Ограничение личных контактов — вынужденная и временная мера, необходимая для сохранения вашего здоровья».