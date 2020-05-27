Москва, , 13:44 — REGNUM Ситуация пандемии напомнила, что медицина не должна становиться бизнесом, она должна нести социальную функцию, и тогда, как это ни парадоксально, она и экономически будет рентабельнее, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в среду, 27 мая, глава Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв.

«Ситуация с коронавирусом показала, что «оптимизация» — это очень опасно. Только при повсеместном присутствии учреждений здравоохранения возможна работа здравоохранения как системы. Соответственно, в нашем здравоохранении нужно сохранять всё то, что осталось от системного подхода. И хорошо было бы вернуть диспансеризацию, увеличить количество поликлиник.

Медицина не должна становиться бизнесом, она должна нести социальную функцию. И тогда, как это ни парадоксально, она и экономически будет становиться рентабельнее. Потоиму что цель не в том, чтобы мы им платили за лечение больше, чем они на это лечение тратят — а в том, чтобы работники были здоровыми и чтобы экономика не простаивала. Стратегически системность медицины экономически выгодна.

Но сделать это непросто. Основная проблема — распределение бюджетных средств в пропорции 60−30−10 между федеральным центром, регионами и районами. При таком подходе неминуемо и сокращение районных поликлиник, и сокращение региональных больниц. Эффективно работает только то, что связано с федеральным центром. Чтобы вернуть здравоохранению системность, этот подход надо пересмортреть», — отметил Дмитрий Журавлёв.