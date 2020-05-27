Москва, , 13:42 — REGNUM Законопроект о признании недействующим в России постановление съезда народных депутатов СССР от 24 декабря 1989 года № 979−1 «О политической и правовой оценке советско-германского договора о ненападении от 1939 года» внес в Госдуму депутат Алексей Журавлёв («Родина»), передает корреспондент ИА REGNUM 27 мая.

Предлагается признать недействующим на территории Российской Федерации постановление съезда народных депутатов СССР от 24 декабря 1989 года № 979−1 «О политической и правовой оценке советско-германского договора о ненападении от 1939 года».

Постановление не соответствует принципам исторической справедливости и принято в условиях нарастающей политической нестабильности тех лет, сопровождавшейся давлением со стороны внешних сил, считает автор.

Парламентарий отметил, что «постановление носит ненормативный характер, а потому отражает позицию депутатов съезда народных депутатов СССР лишь на момент его принятия».

«Дальнейшие действие постановления на территории Российской Федерации, искажающего суть исторических событий, их причин и последствий, не отвечает государственным интересам России и создает почву для спекуляций, направленных на раскол гражданского общества и обвинения СССР в развязывании Второй мировой войны наряду с гитлеровской Германией», — уверен он.