Киев, 27 мая 2020, 13:38 — REGNUM Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прибудет на автомобиле в Будапешт, сообщило 27 мая издание «Европейская правда».
Официальная цель первого посткарантинного визита является подписание соглашения о займе для инфраструктурных проектов в Закарпатье.
Стороны также попытаются найти компромисс в вопросах, которые спровоцировали кризис в отношениях между Украиной и Венгрией.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский заявил, что премьер-министр Венгрии в течение года ищет встречи с ним для того, чтобы уладить спорные вопросы между странами.
Напомним, камнем преткновения стал украинский закон об образовании, который лишает венгров Закарпатья и других не украиноязычных граждан Украины права учиться на родном языке.
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