Киев, , 13:38 — REGNUM Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прибудет на автомобиле в Будапешт, сообщило 27 мая издание «Европейская правда».

Официальная цель первого посткарантинного визита является подписание соглашения о займе для инфраструктурных проектов в Закарпатье.

«Реальное задание является другим. Министры должны согласовать встречу президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, которая, как ожидается, пройдёт в Киеве», — сообщили в издании.

Стороны также попытаются найти компромисс в вопросах, которые спровоцировали кризис в отношениях между Украиной и Венгрией.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский заявил, что премьер-министр Венгрии в течение года ищет встречи с ним для того, чтобы уладить спорные вопросы между странами.

Напомним, камнем преткновения стал украинский закон об образовании, который лишает венгров Закарпатья и других не украиноязычных граждан Украины права учиться на родном языке.

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