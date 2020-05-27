Москва, , 13:34 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил Минэкономразвития вместе с регионами обсудить ситуацию с внутренним туризмом и перспективами на лето, передает корреспондент ИА REGNUM 27 мая.

«Давайте мы вместе с министерством обсудим вопрос вместе с регионами — это было бы хорошим шагом», — предложил Володин.

Он обратил внимание на то, что ряд курортных стран, в их числе Испания, приглашают российских граждан отдохнуть этим летом, однако, опасается Володин, «вторая волна коронавиурса может прийти к нам с Запада вместе с отдохнувшими и загоревшими гражданами».

«Турция приглашает, а мы молчим, а потом будут говорить: «Назад нас доставьте и помогите в лечении», — указал Володин.

Спикер Госдумы заявил о необходимости проработать вопросы проведения летнего отдыха в регионах России, Краснодарском крае, Крыму и так далее.

«Если только мы сейчас не начнем — в июне поздно будет этим заниматься, надо дать сигнал отрасли, во-вторых посмотреть, как ее поддержать, чтобы желающие отдохнуть за рубежом, взвесили риски и остались здесь, поехали в Крым, поехали в Краснодарский край, на Волге хороший отдых», — заявил Володин.

Ранее непонимание встретила идея главы Крыма Сергея Аксенова о введении платных обсерваторов для «праздношатающихся» туристов.