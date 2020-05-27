Москва, , 13:18 — REGNUM Законопроект, запрещающий соседям шуметь по ночам, внесли в Госдуму депутаты от «Единой России», среди которых Александр Хинштейн, Павел Качкаев и Ольга Павлова, передает корреспондент ИА REGNUM 27 мая.

Предлагается ввести в Жилищный кодекс отдельную статью, содержащую требования к собственникам жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах по пресечению нарушений прав соседей со стороны лиц, допущенных собственниками в принадлежащие им жилые и нежилые помещения.

Предусматривается механизм, позволяющий собственнику не допускать нарушения прав соседей и оперативно их пресекать, устанавливается ответственность собственника за нарушение тишины в ночное время, за нанесение ущерба общему имуществу, за систематическое неисполнение указанных обязательств собственники несут административную ответственность.

«Не допускается нарушение тишины в многоквартирном доме в ночное время. Временной интервал, в течение которого не допускается нарушение тишины в многоквартирном доме, устанавливается законом субъекта Российской Федерации», — следует из текста законопроекта.

Фиксируется, что «нарушением тишины признается совершение действий, в результате которых звуки, источник которых находится в жилом или нежилом помещении, явно слышны за пределами этого помещения, или вибрация, источник которой находится в жилом или нежилого помещения, явно ощущается за его пределами».

"Не считаются нарушением тишины звуки, источником которых является обычная жизнедеятельность человека (плач ребенка, звук воды в инженерных системах, звук шагов при обычной ходьбе и другие), а также спасательные, аварийно-восстановительные и иные неотложные работы, связанные с обеспечением личной и общественной безопасности граждан», — отмечается в поправках.