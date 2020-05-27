Джакарта, , 13:15 — REGNUM Министерство иностранных дел Индонезии объявило, что до сих пор не было никакого решения правительства Саудовской Аравии относительно осуществления паломничества в 2020 году, сообщает Kompas.

В МИД Индонезии заявили, что связались с посольством Саудовской Аравии в Джакарте и посольствами Индонезии в Джидде и Эр-Рияде.

«До сих пор правительство Саудовской Аравии не приняло никакого решения в отношении осуществления паломничества», — заявил глава департамента МИД Индонезии по Ближнему Востоку Ахмад Ризал Пурнама 27 мая 2020 года.

Известно, что власти Саудовской Аравии планируют 31 мая 2020 года начать открывать мечети, кроме Мекки.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 27 мая 2020 года в Индонезии подтвердили 23,8 тысяч случаев заражения SARS-CoV-2.

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