Москва, , 13:08 — REGNUM

Проводить шествие «Бессмертного полка» в этом году нужно не 26 июля, а 3 сентября, в День Победы над основным союзником Гитлера — Японией, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 27 мая, комментируя назначение дат проведения Парада Победы и шествия «Бессмертного полка».

26 мая президент России Владимир Путин заявил, что Парад Победы будет проведен 24 июня, в 75-ю годовщину Парада 1945 года. В свою очередь шествие «Бессмертного полка» перенесено на День ВМФ — 26 июля. Президент отметил, что шествие должно пройти позже, чем Парад, ведь там соблюдать социальную дистанцию невозможно. Если эпидемиологическая обстановка будет того требовать, шествие пройдет еще позже, уточнил он.

«В связи с приказом Владимира Путина о проведении 24 июня юбилейного парада, который в связи с отменой не был проведён 9 мая, важно понимать, что собственно празднование Дня Победы уже состоялось. Оно прошло так, как оно прошло; его нельзя ни повторить, ни «подправить». Кстати говоря, не могу сказать, что отмена парада 9 мая в моём и моих близких сокровенном восприятии этого дня что-то отняла: да, было меньше бравурности, но — больше и печальной, и радостной одновременно обращённости в прошлому.

Таким образом, 24 июня на деле мы будем отмечать 75-летие не собственно Победы над Германией, а легендарного Парада Победы 1945 года. Это тоже важно, тем более что дата 24 июня была выбрана И. В. Сталиным для проведения парада явно неспроста. Здесь для меня очевидны привязка к дате основания в 1717 году Первой великой масонской ложи Англии и желание послать английскому премьер-министру Уинстону Черчиллю, масону, сигнал: подготовленный по его указанию план «Немыслимое» руководству СССР известен. В контексте сегодняшних отношений нашей страны и Запада, думаю, проведение парада в этот день тоже прозвучит весомо и символично.