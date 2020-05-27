Новосибирск, , 13:07 — REGNUM Железнодорожный районный суд Новосибирска сегодня, 27 мая, рассмотрел заявление экс-губернатора Новосибирской области Василия Юрченко к Министерству финансов РФ в лице управления федерального казначейства — о возмещении имущественного вреда, причинённого в результате незаконного уголовного преследования. Юрченко оценил его почти в 5,5 млн рублей.

Напомним, ранее Василий Юрченко по решению Октябрьского районного суда Новосибирска получил 300 тысяч рублей за моральные страдания из-за незаконного уголовного преследования.

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«Суд постановил частично удовлетворить требования реабилитированного, взыскать в пользу Юрченко В. А. с Российской Федерации в лице Министерства финансов Российской Федерации в счёт возмещения имущественного вреда, причинённого уголовным преследованием, расходы за оказание юридической помощи в размере 212 423 рублей 43 копейки. В удовлетворении остальной части заявленных требований Юрченко В. А. отказано. Постановление не вступило в законную силу», — говорится в решении Железнодорожного районного суда.

Напомним, Василий Юрченко в марте 2014 года был отрешён от должности с формулировкой «в связи с утратой доверия». В отношении бывшего чиновника было возбуждено несколько дел. По одному из дел он получил три года условно за превышение должностных полномочий. Другое не дошло до суда — его закрыли в связи с «отсутствием состава преступления».

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