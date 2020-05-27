Киев, , 13:09 — REGNUM Окружной административный суд Киева вынес решение, согласно которому символика дивизии СС «Галичина» признана нацистской, сообщил депутат Верховной рады от фракции «Слуга народа» Максим Бужанский 27 мая на своём telegram-канале.

«Обязать Украинский институт национальной памяти и его должностных лиц удерживаться от совершения действий, о распространении выводов о том, что символика 14-й гренадёрской дивизии СС «Галичина»… не является символикой национал-социалистического тоталитарного режима», — сказано в решении суда.

Депутат назвал данное решение очень большой победой справедливости, здравого смысла и закона.

«Всё, приехали, закончились торжественные похороны в немецких касках и костюмах эсэсовцев, под рукоплескания местных властей», — добавил он.

Бужанский пообещал сажать за пропаганду нацизма на Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее во Львове состоялась филателистическая выставка, посвящённая дивизии СС «Галичина».

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