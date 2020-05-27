Киев, 27 мая 2020, 13:09 — REGNUM Окружной административный суд Киева вынес решение, согласно которому символика дивизии СС «Галичина» признана нацистской, сообщил депутат Верховной рады от фракции «Слуга народа» Максим Бужанский 27 мая на своём telegram-канале.
Депутат назвал данное решение очень большой победой справедливости, здравого смысла и закона.
Бужанский пообещал сажать за пропаганду нацизма на Украине.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее во Львове состоялась филателистическая выставка, посвящённая дивизии СС «Галичина».
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