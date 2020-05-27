Москва, , 12:56 — REGNUM Сторонники Правительства национального согласия (ПНС) Ливии продолжают распространять информацию о якобы погибшем бойце из ЧВК «Вагнера». По данным СМИ, этим занимается исламистская группировка «Специальные силы сдерживания» (RADA).

На опубликованном боевиками видео показан труп мужчины, который, судя по виду, погиб не во время боевых действий. Оттянутая куртка на погибшем, по мнению журналистов, свидетельствует, что труп тащили к месту съемки специально. Странным кажется и расположение рук погибшего.

На другом видео демонстрируются личные вещи погибшего мужчины, который, по заявлению RADA, был бойцом ЧВК. Набор купюр в его кошельке выглядит странным, отмечает ФАН. Создается впечатление, что купюры подбирали специально, кроме того есть десятирублевая купюра, которые уже давно не в ходу на территории РФ.

Боевики не обнародовали медицинские документы погибшего. Обстоятельства и причины смерти также не указаны.

Сторонники ПНС опубликовали фотографию тела того же мужчины, но в другом месте. По мнению журналистов, погибший очень похож на первого человека, однако расположение трупа изменено.

Специалисты предполагают, что убитый мужчина, тело которого использовали для двух вбросов, незаконно удерживался боевиками RADA в неофициальной тюрьме «Митига». Исламисты из этой вооруженной группировки известны похищениями, убийствами и пытками.