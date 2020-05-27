Берлин, , 12:40 — REGNUM Правительство Германии и ведомство президента этой страны пока не комментируют вопрос о присутствии германских представителей на параде Победы, запланированном в Москве на 24 июня. Об этом сообщает 27 мая РИА Новости.

Представительница ведомства президента ФРГ Эстер Улир сообщила, что о приглашении на парад 24 июня немецкой стороне пока не известно. Поэтому в ведомстве не могут ничего сообщить об участии.

В правительстве страны на запрос прямо не ответили, указав, что мероприятия канцлера Ангелы Меркель анонсируются в пятницу на той неделе, которая предшествует мероприятию. Это относится и к зарубежным поездкам главы правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 мая президент России Владимир Путин объявил новую дату парада Победы, отложенного в мае из-за пандемии коронавируса. Военный парад состоится в Москве 24 июня.

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